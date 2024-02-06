Журналисты связались с Татьяной Тарасовой после того, как самолёт с тренером по фигурному катанию выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Саранске.
Татьяна Тарасова пожаловалась на боли в горле. Она объяснила, что завтра ей предстоит комментировать первенство.
"Самолёту надо было крутануться, чтобы вы мне позвонили", — цитирует слова Тарасовой Telegram-канал Mash.
Самолет авиакомпании "Россия" в аэропорту Саранска совершил неудачную посадку и врезался в сугроб при приземлении.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.