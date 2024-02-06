Татьяна Тарасова вышла на связь после аварии: самолёту надо было крутануться

Татьяна Тарасова пожаловалась на здоровье после аварии

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Журналисты связались с Татьяной Тарасовой после того, как самолёт с тренером по фигурному катанию выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Саранске.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Татьяна Тарасова пожаловалась на боли в горле. Она объяснила, что завтра ей предстоит комментировать первенство.

"Самолёту надо было крутануться, чтобы вы мне позвонили", — цитирует слова Тарасовой Telegram-канал Mash.

Самолет авиакомпании "Россия" в аэропорту Саранска совершил неудачную посадку и врезался в сугроб при приземлении.