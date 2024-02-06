Гарик Харламов рассказал, как относится к Кристине Асмус

Харламов о Кристине Асмус: "Мы на самом деле друзья, прекрасно общаемся"

1:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2020 году. Изначально разрыв казался спокойным решением, но вскоре стали выходить наружу неприятные детали. Актриса обвинила своего бывшего мужа в абьюзе и отсутствии желания финансово поддерживать их семью, сообщает Starhit.

Фото: Wikipedia by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Участвуя в шоу "Натальная карта" от Medium Quality и "VK Видео", Гарик Харламов подвергся анализу таролога Олеси Иванченко, которая рассмотрела его с эзотерической точки зрения. Согласно ее мнению, артиста привлекают интеллигентные и романтичные женщины. Она также посоветовала Харламову задуматься о возможности третьего брака.

"Ты должен создать семью, которая может спасти человечество. Но есть подвох! Ты привлекаешь Настенек из "Морозко", но для тебя важна женщина с характером, не поддавающаяся легко. Тебе нужна интеллектуальная дуэль, девушка, с которой ты можешь спорить. С тобой сложно поспорить, и ее нужно уметь грамотно обхитрить", — сказала эксперт.

В ответ на это Гарик рассмеялся и заявил, что он и Кристина остаются друзьями, подчеркнув, что у них есть общая дочь, и они хорошо общаются.

0Следует отметить, что год назад между бывшими супругами разгорелся скандал, когда Кристина негодовала из-за шуток Харламова о том, как он оставил ей роскошный особняк на Рублевке.

Тогда стало известно, что Кристина до сих пор живет в одном доме с Гариком, и актриса жаловалась на ненормальные условия жизни. Позже экс-супругам удалось разрешить конфликт, и Кристина переехала в квартиру, вступив в отношения с Романом Евдокимовым. Появились слухи о возможном браке Гарика с Катериной Ковальчук, но в последнем выпуске "Натальной карты" артист признался, что снова одинок.