Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2020 году. Изначально разрыв казался спокойным решением, но вскоре стали выходить наружу неприятные детали. Актриса обвинила своего бывшего мужа в абьюзе и отсутствии желания финансово поддерживать их семью, сообщает Starhit.
Участвуя в шоу "Натальная карта" от Medium Quality и "VK Видео", Гарик Харламов подвергся анализу таролога Олеси Иванченко, которая рассмотрела его с эзотерической точки зрения. Согласно ее мнению, артиста привлекают интеллигентные и романтичные женщины. Она также посоветовала Харламову задуматься о возможности третьего брака.
"Ты должен создать семью, которая может спасти человечество. Но есть подвох! Ты привлекаешь Настенек из "Морозко", но для тебя важна женщина с характером, не поддавающаяся легко. Тебе нужна интеллектуальная дуэль, девушка, с которой ты можешь спорить. С тобой сложно поспорить, и ее нужно уметь грамотно обхитрить", — сказала эксперт.
В ответ на это Гарик рассмеялся и заявил, что он и Кристина остаются друзьями, подчеркнув, что у них есть общая дочь, и они хорошо общаются.
0Следует отметить, что год назад между бывшими супругами разгорелся скандал, когда Кристина негодовала из-за шуток Харламова о том, как он оставил ей роскошный особняк на Рублевке.
Тогда стало известно, что Кристина до сих пор живет в одном доме с Гариком, и актриса жаловалась на ненормальные условия жизни. Позже экс-супругам удалось разрешить конфликт, и Кристина переехала в квартиру, вступив в отношения с Романом Евдокимовым. Появились слухи о возможном браке Гарика с Катериной Ковальчук, но в последнем выпуске "Натальной карты" артист признался, что снова одинок.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.