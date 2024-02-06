Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брак после 30: шесть веских причин, почему стоит подождать с семейной жизнью
В Раде сообщили о прибытии Борреля в Киев
Эксперт Жашкова рассказала, что сельдерей можно сеять для рассады уже зимой
Член МОК Паунд заявил, что Канада должна получить бронзу ОИ из-за дела Валиевой
Аналитик Радченко предрекла, что в России до подъёма доллара снизится спрос на квартиры
3 простых шага по уходу за почвой после дачного сезона для обеспечения богатого урожая
Как спасти аккумулятор в лютые морозы: советы от экспертов
Врачи назвали самые главные мифы о похмелье
Рабочие лайфхаки хозяек: как сода помогает поддерживать порядок в холодильнике
Гарик Харламов рассказал, как относится к Кристине Асмус

Харламов о Кристине Асмус: "Мы на самом деле друзья, прекрасно общаемся"

1:48
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2020 году. Изначально разрыв казался спокойным решением, но вскоре стали выходить наружу неприятные детали. Актриса обвинила своего бывшего мужа в абьюзе и отсутствии желания финансово поддерживать их семью, сообщает Starhit.

Харламов о Кристине Асмус: "Мы на самом деле друзья, прекрасно общаемся"
Фото: Wikipedia by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Участвуя в шоу "Натальная карта" от Medium Quality и "VK Видео", Гарик Харламов подвергся анализу таролога Олеси Иванченко, которая рассмотрела его с эзотерической точки зрения. Согласно ее мнению, артиста привлекают интеллигентные и романтичные женщины. Она также посоветовала Харламову задуматься о возможности третьего брака.

"Ты должен создать семью, которая может спасти человечество. Но есть подвох! Ты привлекаешь Настенек из "Морозко", но для тебя важна женщина с характером, не поддавающаяся легко. Тебе нужна интеллектуальная дуэль, девушка, с которой ты можешь спорить. С тобой сложно поспорить, и ее нужно уметь грамотно обхитрить", — сказала эксперт.

В ответ на это Гарик рассмеялся и заявил, что он и Кристина остаются друзьями, подчеркнув, что у них есть общая дочь, и они хорошо общаются.

0Следует отметить, что год назад между бывшими супругами разгорелся скандал, когда Кристина негодовала из-за шуток Харламова о том, как он оставил ей роскошный особняк на Рублевке.

Тогда стало известно, что Кристина до сих пор живет в одном доме с Гариком, и актриса жаловалась на ненормальные условия жизни. Позже экс-супругам удалось разрешить конфликт, и Кристина переехала в квартиру, вступив в отношения с Романом Евдокимовым. Появились слухи о возможном браке Гарика с Катериной Ковальчук, но в последнем выпуске "Натальной карты" артист признался, что снова одинок.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
В Раде сообщили о прибытии Борреля в Киев
Эксперт Жашкова рассказала, что сельдерей можно сеять для рассады уже зимой
Член МОК Паунд заявил, что Канада должна получить бронзу ОИ из-за дела Валиевой
Аналитик Радченко предрекла, что в России до подъёма доллара снизится спрос на квартиры
3 простых шага по уходу за почвой после дачного сезона для обеспечения богатого урожая
Харламов о Кристине Асмус: "Мы на самом деле друзья, прекрасно общаемся"
Как спасти аккумулятор в лютые морозы: советы от экспертов
Врачи назвали самые главные мифы о похмелье
Рабочие лайфхаки хозяек: как сода помогает поддерживать порядок в холодильнике
Отпариватель в хозяйстве: необычные способы использования для уборки и профилактики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников