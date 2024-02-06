Пресс-секретарь Филиппа Киркорова, Екатерина Успенская, заявила, что гонорары певца остаются неизменными на протяжении многих лет. Она опровергла слухи о снижении стоимости концертов, подчеркнув, что условия и райдер артиста никогда не были чрезмерными.
"Условия и райдер народного артиста никогда не были "заоблачными"", — отметила Успенская в интервью для "Ридуса".
Команда Филиппа Киркорова планирует обратиться к юристам для обсуждения того, как предотвратить дальнейшее распространение ложной информации.
В предыдущих отчетах говорилось, что после проведения скандальной "голой" вечеринки спрос на выступления Филиппа Киркорова уменьшился, и ему пришлось снизить свои гонорары.
По данным Telegram-канала Mash, стоимость выступлений артиста снизилась на 4,5 миллиона рублей. Изначально заказчикам предлагался гонорар в размере 150 тысяч долларов, затем его снижали до 100 тысяч. На сцене артиста сопровождает танцевальная группа.
По информации источника, райдер артиста теперь более умеренный, включая требование к наличию полного зеркала, корзин с фруктами, ассорти из сыра и колбасы, квашеной капусты, и йогурта с низким содержанием калорий.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.