Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Раде сообщили о прибытии Борреля в Киев
Эксперт Жашкова рассказала, что сельдерей можно сеять для рассады уже зимой
Член МОК Паунд заявил, что Канада должна получить бронзу ОИ из-за дела Валиевой
Аналитик Радченко предрекла, что в России до подъёма доллара снизится спрос на квартиры
3 простых шага по уходу за почвой после дачного сезона для обеспечения богатого урожая
Харламов о Кристине Асмус: "Мы на самом деле друзья, прекрасно общаемся"
Как спасти аккумулятор в лютые морозы: советы от экспертов
Врачи назвали самые главные мифы о похмелье
Рабочие лайфхаки хозяек: как сода помогает поддерживать порядок в холодильнике
Представитель Киркорова опровергла слухи о стремительном падении гонораров артиста

Пресс-секретарь Киркорова опровергла слухи о падении гонораров после "голой" вечеринки

1:15
Шоу-бизнес

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова, Екатерина Успенская, заявила, что гонорары певца остаются неизменными на протяжении многих лет. Она опровергла слухи о снижении стоимости концертов, подчеркнув, что условия и райдер артиста никогда не были чрезмерными.

Пресс-секретарь Киркорова опровергла слухи о падении гонораров после "голой" вечеринки
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

"Условия и райдер народного артиста никогда не были "заоблачными"", — отметила Успенская в интервью для "Ридуса".

Команда Филиппа Киркорова планирует обратиться к юристам для обсуждения того, как предотвратить дальнейшее распространение ложной информации.

В предыдущих отчетах говорилось, что после проведения скандальной "голой" вечеринки спрос на выступления Филиппа Киркорова уменьшился, и ему пришлось снизить свои гонорары.

По данным Telegram-канала Mash, стоимость выступлений артиста снизилась на 4,5 миллиона рублей. Изначально заказчикам предлагался гонорар в размере 150 тысяч долларов, затем его снижали до 100 тысяч. На сцене артиста сопровождает танцевальная группа.

По информации источника, райдер артиста теперь более умеренный, включая требование к наличию полного зеркала, корзин с фруктами, ассорти из сыра и колбасы, квашеной капусты, и йогурта с низким содержанием калорий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
В Раде сообщили о прибытии Борреля в Киев
Эксперт Жашкова рассказала, что сельдерей можно сеять для рассады уже зимой
Член МОК Паунд заявил, что Канада должна получить бронзу ОИ из-за дела Валиевой
Аналитик Радченко предрекла, что в России до подъёма доллара снизится спрос на квартиры
3 простых шага по уходу за почвой после дачного сезона для обеспечения богатого урожая
Харламов о Кристине Асмус: "Мы на самом деле друзья, прекрасно общаемся"
Как спасти аккумулятор в лютые морозы: советы от экспертов
Врачи назвали самые главные мифы о похмелье
Рабочие лайфхаки хозяек: как сода помогает поддерживать порядок в холодильнике
Отпариватель в хозяйстве: необычные способы использования для уборки и профилактики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников