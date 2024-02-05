Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежные методы очистки чайника: безопасные альтернативы для блеска и чистоты
Подкормка капусты при посадке: правильный выбор грунта и питательных добавок
Врачи назвали психические расстройства, физические заболевания и образ жизни причинами резкой смены настроения
Самые доступные электромобили в России: топ-10 моделей
Ученые обнаружили опасность от обладания большим количеством животных
Раскрыт рецепт эффективной отравы против домашних муравьёв
Друг покойного Дмитрия Красилова рассказал о плохом состоянии здоровья танцора
В морских портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА
Илон Маск раскритиковал идею запретить Такеру Карлсону возвращение в США
Кристина Асмус предложила варианты одежды для записи покаянных видео: входите в ту дверь

Кристина Асмус порекомендовала одежду для покаяния: "Водолазки извинительной нет"

0:37
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус наглядно показала, в какой одежде лучше всего просить прощения на камеру.

Кристина Асмус порекомендовала одежду для покаяния: "Водолазки извинительной нет"
Фото: Инстаграм Асмус

Асмус сфотографировалась в очень скромной одежде тёмного цвета. 

"Водолазки извинительной нет, зато эти потрясные костюмы наличествуют", — написала звезда в запрещённой социальной сети под фото.

В своих рекомендациях актриса намекнула на голую вечеринку Насти Ивлеевой.

"Раздавайте стиль и входите в ту дверь", — дала совет Асмус.

Ранее Кристина Асмус рассказала Гарику Харламову о том, что их дочь уверена, что статуэтка Оскар в их доме настоящая.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Эксперты предупреждают: продолжительная работа двигателя на холостом ходу сокращает его ресурс
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Выбор комнатных растений, которые не требуют большого внимания
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
Нежные методы очистки чайника: безопасные альтернативы для блеска и чистоты
Подкормка капусты при посадке: правильный выбор грунта и питательных добавок
Врачи назвали психические расстройства, физические заболевания и образ жизни причинами резкой смены настроения
Самые доступные электромобили в России: топ-10 моделей
Кристина Асмус порекомендовала одежду для покаяния: "Водолазки извинительной нет"
Ученые обнаружили опасность от обладания большим количеством животных
Раскрыт рецепт эффективной отравы против домашних муравьёв
Друг покойного Дмитрия Красилова рассказал о плохом состоянии здоровья танцора
В морских портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА
Илон Маск раскритиковал идею запретить Такеру Карлсону возвращение в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников