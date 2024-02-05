Кристина Асмус предложила варианты одежды для записи покаянных видео: входите в ту дверь

Кристина Асмус порекомендовала одежду для покаяния: "Водолазки извинительной нет"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус наглядно показала, в какой одежде лучше всего просить прощения на камеру.

Фото: Инстаграм Асмус

Асмус сфотографировалась в очень скромной одежде тёмного цвета.

"Водолазки извинительной нет, зато эти потрясные костюмы наличествуют", — написала звезда в запрещённой социальной сети под фото.

В своих рекомендациях актриса намекнула на голую вечеринку Насти Ивлеевой.

"Раздавайте стиль и входите в ту дверь", — дала совет Асмус.

Ранее Кристина Асмус рассказала Гарику Харламову о том, что их дочь уверена, что статуэтка Оскар в их доме настоящая.