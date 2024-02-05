Актриса Кристина Асмус наглядно показала, в какой одежде лучше всего просить прощения на камеру.
Асмус сфотографировалась в очень скромной одежде тёмного цвета.
"Водолазки извинительной нет, зато эти потрясные костюмы наличествуют", — написала звезда в запрещённой социальной сети под фото.
В своих рекомендациях актриса намекнула на голую вечеринку Насти Ивлеевой.
"Раздавайте стиль и входите в ту дверь", — дала совет Асмус.
Ранее Кристина Асмус рассказала Гарику Харламову о том, что их дочь уверена, что статуэтка Оскар в их доме настоящая.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.