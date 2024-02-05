Жену Петросяна впечатлил актёр из фильма "Мастер и Маргарита": чистый секс

Супруга Евгения Петросяна осталась в восторге от немецкого актёра, исполнившего роль Воланда в экранизации романа "Мастер и Маргарита".
Молодая жена Евгения Петросяна эмоционально высказалась об игре немецкого актёра Аугуста Диля, который сыграл Воланда в фильме "Мастер и Маргарита".
"Воланд! Чистый секс", — высказалась Татьяна Брухунова.
Супруга юмориста уверена, что после данной роли у Диля появились толпы поклонниц.
"Здесь харизма и непохожесть сложились в огненный коктейль на радость женской аудитории", — выразила своё мнение жена Петросяна.
Ранее своё мнение о фильме "Мастер и Маргарита" высказала дочь Леонида Якубовича Варвара.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.