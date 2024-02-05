Жену Петросяна впечатлил актёр из фильма "Мастер и Маргарита": чистый секс

Жену Евгения Петросяна восхитил немецкий актёр фильма "Мастер и Маргарита"

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Супруга Евгения Петросяна осталась в восторге от немецкого актёра, исполнившего роль Воланда в экранизации романа "Мастер и Маргарита".

Фото: ВК-аккаунт Диля

Молодая жена Евгения Петросяна эмоционально высказалась об игре немецкого актёра Аугуста Диля, который сыграл Воланда в фильме "Мастер и Маргарита".

"Воланд! Чистый секс", — высказалась Татьяна Брухунова.

Супруга юмориста уверена, что после данной роли у Диля появились толпы поклонниц.

"Здесь харизма и непохожесть сложились в огненный коктейль на радость женской аудитории", — выразила своё мнение жена Петросяна.

Ранее своё мнение о фильме "Мастер и Маргарита" высказала дочь Леонида Якубовича Варвара.