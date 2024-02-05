Организатор концертов Кристины Орбакайте назвал причину отмены гастролей певицы

Организатор музыкальных мероприятий, Оганнес Тухманян, пояснил причину отмены предстоящих сольных выступлений Кристины Орбакайте в Иркутске и Красноярске.
По его словам, проведение этих концертов столкнулось с определенными трудностями, что привело к их временной отмене. Тем не менее, организатор подчеркнул, что в будущем планируется провести данные выступления.
"Отмена произошла из-за сложности организации этих концертов. В настоящее время они отменены, но у нас есть планы провести их в дальнейшем", — поделился представитель Кристины Орбакайте в беседе с Telegram-каналом "RTVI новости и видео".
Тухманян также пояснил, что гастроли Кристины Орбакайте в Иркутске запланированы только на 2025 год. Однако дата выступления в Красноярске пока не была обнародована.
Месяц назад у Орбакайте уже отменилось два концерта — в Улан-Удэ и Чите. В первом случае — из-за претензий общественников, во втором — из-за проблем с логистикой.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.