Организатор концертов Кристины Орбакайте назвал причину отмены гастролей певицы

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Организатор музыкальных мероприятий, Оганнес Тухманян, пояснил причину отмены предстоящих сольных выступлений Кристины Орбакайте в Иркутске и Красноярске.

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По его словам, проведение этих концертов столкнулось с определенными трудностями, что привело к их временной отмене. Тем не менее, организатор подчеркнул, что в будущем планируется провести данные выступления.

"Отмена произошла из-за сложности организации этих концертов. В настоящее время они отменены, но у нас есть планы провести их в дальнейшем", — поделился представитель Кристины Орбакайте в беседе с Telegram-каналом "RTVI новости и видео".

Тухманян также пояснил, что гастроли Кристины Орбакайте в Иркутске запланированы только на 2025 год. Однако дата выступления в Красноярске пока не была обнародована.

Месяц назад у Орбакайте уже отменилось два концерта — в Улан-Удэ и Чите. В первом случае — из-за претензий общественников, во втором — из-за проблем с логистикой.