Лера Кудрявцева встала на сторону контактёра с НЛО Кати Лель

Лера Кудрявцева заступилась за увлечённую НЛО Катю Лель

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева объяснила, почему Катя Лель со своими историями про инопланетян может быть права.

Фото: ВК аккаунт Кати Лель

Кудрявцева призвала не хейтить Катю Лель за её истории про украденные инопланетянами зубы.

Телеведущая не исключает, что люди не одиноки во вселенной. Она подчеркнула, что наличие других цивилизаций в космосе не изучено.

"Все смеются над Катей, а я вот думаю, а с чего это вы так все уверены, что она бред говорит? Ага, во всей этой бесконечности только мы одни инфузории туфельки, блин, разумные. Ага, ага", — написала Лера в своём Telegram-канале.