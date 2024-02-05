Лера Кудрявцева встала на сторону контактёра с НЛО Кати Лель

Лера Кудрявцева объяснила, почему Катя Лель со своими историями про инопланетян может быть права.
Кудрявцева призвала не хейтить Катю Лель за её истории про украденные инопланетянами зубы.
Телеведущая не исключает, что люди не одиноки во вселенной. Она подчеркнула, что наличие других цивилизаций в космосе не изучено.
"Все смеются над Катей, а я вот думаю, а с чего это вы так все уверены, что она бред говорит? Ага, во всей этой бесконечности только мы одни инфузории туфельки, блин, разумные. Ага, ага", — написала Лера в своём Telegram-канале.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.