Певица Селин Дион появилась на церемонии вручения премии "Грэмми", несмотря на тяжёлую болезнь.
Тяжелобольная Селин Дион появилась на сцене главного музыкального события года. Певица вышла к публике под мелодию "The Power of Love".
55-летняя звезда не могла сдержать слёз.
"Я скажу вам, что счастлива находиться здесь. Я говорю это от всего сердца! Я всех вас очень люблю!" — сказала Дион, обращаясь к поклонникам.
Ранее сообщалось, что Селин Дион страдает редким синдромом мышечной скованности из-за чего не может давать концерты.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.