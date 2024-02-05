Тяжелобольная певица Селин Дион вышла на сцену церемонии премии "Грэмми"

Страдающая тяжёлым недугом Селин Дион вышла на сцену премии "Грэмми-2024"

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Селин Дион появилась на церемонии вручения премии "Грэмми", несмотря на тяжёлую болезнь.

Фото: Телеграм-канал Блокнот старс

Тяжелобольная Селин Дион появилась на сцене главного музыкального события года. Певица вышла к публике под мелодию "The Power of Love".

55-летняя звезда не могла сдержать слёз.

"Я скажу вам, что счастлива находиться здесь. Я говорю это от всего сердца! Я всех вас очень люблю!" — сказала Дион, обращаясь к поклонникам.

Ранее сообщалось, что Селин Дион страдает редким синдромом мышечной скованности из-за чего не может давать концерты.