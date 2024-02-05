Экс-супруг Бородиной Курбан Омаров женится в третий раз, в Сети появилось трогательное фото

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров решил снова вступить в брак.
Избранницей бизнесмена Омарова является 23-летняя девушка по имени Валерия. Курбан поделился фотографиями, где он, стоя на одном колене, делает ей предложение на отдыхе в Таиланде.
Судя по реакции возлюбленной блогера, девушка согласилась стать его женой.
Ранее сообщалось, что Ксению Бородину уличили в применении специальных фильтров на видео, корректирующих фигуру.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.