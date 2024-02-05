Экс-супруг Бородиной Курбан Омаров женится в третий раз, в Сети появилось трогательное фото

Бывший супруг Бородиной Курбан Омаров сделал предложение возлюбленной

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров решил снова вступить в брак.

Фото: Инстаграм Курбана Омарова

Избранницей бизнесмена Омарова является 23-летняя девушка по имени Валерия. Курбан поделился фотографиями, где он, стоя на одном колене, делает ей предложение на отдыхе в Таиланде.

Судя по реакции возлюбленной блогера, девушка согласилась стать его женой.

Ранее сообщалось, что Ксению Бородину уличили в применении специальных фильтров на видео, корректирующих фигуру.