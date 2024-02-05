Ольга Бузова обратилась к фигуристке Камиле Валиевой со словами поддержки.
Бузова уверена, что Валиева и вся команда российских фигуристов заслуживают золотые медали.
Она считает, что спортсменам США медали российских фигуристов не принесут радости.
"Каждый взгляд на такую медаль будет напоминать им о том, как подло они подставили 15-летнюю девочку, ничего не доказав", — написала звезда в запрещённой социальной сети.
Певица объяснила, что сейчас вся страна поддерживает Камилу и других фигуристов РФ.
"Вы настоящие герои, мы искренне вас любим, благодарим за ваш невероятный труд, уважаем за ваш несгибаемый характер", — объяснила Бузова.
Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что Валиеву оклеветали.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.