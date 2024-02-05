Бузова возмущена дисквалификацией фигуристки Валиевой: подставили 15-летнюю девочку

Бузова поддержала лишённую медали фигуристку Валиеву

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова обратилась к фигуристке Камиле Валиевой со словами поддержки.

Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Бузова уверена, что Валиева и вся команда российских фигуристов заслуживают золотые медали.

Она считает, что спортсменам США медали российских фигуристов не принесут радости.

"Каждый взгляд на такую медаль будет напоминать им о том, как подло они подставили 15-летнюю девочку, ничего не доказав", — написала звезда в запрещённой социальной сети.

Певица объяснила, что сейчас вся страна поддерживает Камилу и других фигуристов РФ.

"Вы настоящие герои, мы искренне вас любим, благодарим за ваш невероятный труд, уважаем за ваш несгибаемый характер", — объяснила Бузова.

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что Валиеву оклеветали.