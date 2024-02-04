Модно одетая Пугачёва зажгла с Галкиным* на концерте Орбакайте: "Весёлая семейка"

Пугачёва зажигательно станцевала с Галкиным* на концерте Орбакайте

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети появились кадры зажигательных танцев Аллы Пугачёвой с Максимом Галкиным* на сцене под песню Кристины Орбакайте.

Фото: Инстаграм Галкина

Алла Пугачёва поддержала концерт дочери Кристины Орбакайте своим присутствием. На видео Примадонная вышла на сцену с супругом Максимом Галкиным*. Они вместе пустились в пляс в то время, как рядом пела и танцевала Орбакайте.

74-летняя народная артистка СССР была одета в модные джинсы-скинни, пиджак с золотым узором и молодёжную кепку.

"Весёлая семейка", — кричала в микрофон Орбакайте, глядя на танец матери.

Ранее Максим Галкин показал волшебную природу Австралии.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.