Модно одетая Пугачёва зажгла с Галкиным* на концерте Орбакайте: "Весёлая семейка"

В Сети появились кадры зажигательных танцев Аллы Пугачёвой с Максимом Галкиным* на сцене под песню Кристины Орбакайте.
Алла Пугачёва поддержала концерт дочери Кристины Орбакайте своим присутствием. На видео Примадонная вышла на сцену с супругом Максимом Галкиным*. Они вместе пустились в пляс в то время, как рядом пела и танцевала Орбакайте.
74-летняя народная артистка СССР была одета в модные джинсы-скинни, пиджак с золотым узором и молодёжную кепку.
"Весёлая семейка", — кричала в микрофон Орбакайте, глядя на танец матери.
Ранее Максим Галкин показал волшебную природу Австралии.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.