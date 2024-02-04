Собчак раскритиковала образы звёзд на красной дорожке Грэмми: шапито бременских музыкантов

Собчак о нарядах звёзд на красной дорожке Pre Grammy: сплошное разочарование

Ксении Собчак не понравилось, какие образы знаменитости выбрали для выхода на красную дорожку Pre Grammy.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак

Журналитска оценила наряды звёзд на главном музыкальном событии года — Грэмми 2024 в Лос-Анджелесе.

"Красная дорожка Pre Grammy — одно сплошное разочарование. Собственно, как всегда — шапито бременских музыкантов", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак признала, что только образ Дуа Липы, которая вышла в свет в наряде от Valentino, стоит внимания.