Ксении Собчак не понравилось, какие образы знаменитости выбрали для выхода на красную дорожку Pre Grammy.
Журналитска оценила наряды звёзд на главном музыкальном событии года — Грэмми 2024 в Лос-Анджелесе.
"Красная дорожка Pre Grammy — одно сплошное разочарование. Собственно, как всегда — шапито бременских музыкантов", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Собчак признала, что только образ Дуа Липы, которая вышла в свет в наряде от Valentino, стоит внимания.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.