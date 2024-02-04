Автор хита "Медуза" рэпер Матранг рассказал о бедственном положении за рубежом

Рэпер Матранг пожаловался на то, что он остался без телефона и денег за границей

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавший из России рэпер Матранг, который прославился со своим хитом "Медуза", обратился с просьбой о помощи, так как оказался без денег.

Фото: ВК-аккаунт Матранга

Рэпер Матранг записал обращение на видео, в котором рассказывает о финансовых проблемах. Он объяснил, что у него украли телефон и попросил привезти ему денег.

Telegram-канал Небожена сообщает, что автор хита "Медуза" продал свою недвижимость и автомобиль в России и объяснил, что боится возвращаться.

"Люди делятся со мной водой, едой, и всем, чем только стоит делиться на этой планете. Мы — люди", — написал в своём посте в социальных сетях Матранг.

Ранее звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Семён Трескунов рассказал, что у него заканчиваются сбережения за границей.