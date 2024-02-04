Гарик Харламов показал свою красивую маму: выглядит моложе сына

Гарик Харламов опубликовал фото своей моложавой мамы в честь её дня рождения.
Резидент Comedy Club разместил в запрещённой социальной сети совместное фото со своей мамой. Шоумен подарил родительнице шикарный букет белых роз в день рождения.
"У мамы сегодня день рождения! Люблю безгранично! Все слова лично", — написал под фото комик.
К поздравлениям присоединилась Лариса Гузеева.
"Мои поздравления прекрасной Наталье", — написала Гузеева под фото.
Подписчики были впечатлены тем, насколько молодо и хорошо выглядит мама Харламова.
"Почему она выглядит моложе Гарика";
"Я только сейчас понял насколько Настя похожа на бабушку. Всем долгих лет!", — писали фолловеры под фото с шоуменом.
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