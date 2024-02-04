Гарик Харламов показал свою красивую маму: выглядит моложе сына

Гарик Харламов трогательно поздравил маму с днём рождения

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов опубликовал фото своей моложавой мамы в честь её дня рождения.

Фото: Инстаграм Гарика Харламова

Резидент Comedy Club разместил в запрещённой социальной сети совместное фото со своей мамой. Шоумен подарил родительнице шикарный букет белых роз в день рождения.

"У мамы сегодня день рождения! Люблю безгранично! Все слова лично", — написал под фото комик.

К поздравлениям присоединилась Лариса Гузеева.

"Мои поздравления прекрасной Наталье", — написала Гузеева под фото.

Подписчики были впечатлены тем, насколько молодо и хорошо выглядит мама Харламова.

"Почему она выглядит моложе Гарика"; "Я только сейчас понял насколько Настя похожа на бабушку. Всем долгих лет!", — писали фолловеры под фото с шоуменом.