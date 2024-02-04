Настя Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков

Анастасия Ивлеева приняла решение требовать компенсацию в размере 4,6 миллиона рублей от производителя своих энергетических напитков. Информация о соответствующем иске была выявлена в реестре Арбитражного суда города Москвы ресурсом KP.RU.
Компания "Коленки пчелы", основанная блогершей, подала иск против ООО "Сила воина Евразия". Эта компания, расположенная под Смоленском, ответственна за производство энергетических напитков Easy Peasy, с изображением Анастасии на каждой упаковке.
Причина решения Ивлеевой требовать компенсацию в размере 4,6 миллиона рублей от партнеров на данный момент неизвестна. Однако после скандальной вечеринки, проведенной блогершей, продукция с ее логотипом начала исчезать с прилавков магазинов.
В 2022 году "Коленки пчелы" принесли блогерше и ее партнерам выручку в размере 445 миллионов рублей, из которых 37 миллионов рублей оказались чистой прибылью. Учитывая, что доля Насти в компании составляет 45%, ей досталось примерно 16,6 миллиона рублей чистой прибыли от продаж снеков и напитков.
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