Настя Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева приняла решение требовать компенсацию в размере 4,6 миллиона рублей от производителя своих энергетических напитков. Информация о соответствующем иске была выявлена в реестре Арбитражного суда города Москвы ресурсом KP.RU.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Компания "Коленки пчелы", основанная блогершей, подала иск против ООО "Сила воина Евразия". Эта компания, расположенная под Смоленском, ответственна за производство энергетических напитков Easy Peasy, с изображением Анастасии на каждой упаковке.

Причина решения Ивлеевой требовать компенсацию в размере 4,6 миллиона рублей от партнеров на данный момент неизвестна. Однако после скандальной вечеринки, проведенной блогершей, продукция с ее логотипом начала исчезать с прилавков магазинов.

В 2022 году "Коленки пчелы" принесли блогерше и ее партнерам выручку в размере 445 миллионов рублей, из которых 37 миллионов рублей оказались чистой прибылью. Учитывая, что доля Насти в компании составляет 45%, ей досталось примерно 16,6 миллиона рублей чистой прибыли от продаж снеков и напитков.