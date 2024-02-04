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Садальский высказался о банковских счетах Пугачёвой за рубежом

1:14
Шоу-бизнес

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский высказал свою точку зрения относительно зарубежных финансовых вопросов Аллы Пугачёвой.

Садальский высказался о банковских счетах Пугачёвой за рубежом
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Заслуженный артист РСФСР не разделяет мнение своего близкого друга, гитариста Александра Левшина, который утверждал, что основной причиной ухода певицы из России являются финансовые аспекты. По мнению Садальского, перемещение в Израиль связано исключительно с Максимом Галкиным*. Он утверждает, что Пугачева стала "пленницей любви" и не желает разрушать свою семью и отношения с мужем, который заботится о ней.

"Мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла вопреки своим интересам", — цитирует Садальского aif. ru.

Звезда фильмов "Место встречи изменить нельзя" и "О бедном гусаре замолвите слово" также пояснил, почему любая новость, связанная с Аллой Борисовной, вызывает огромный общественный интерес. Садальский утверждает, что россияне не могут примириться с предательством артистки, которую "подняли на высокий пьедестал", а затем "сбросили с пьедестала".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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