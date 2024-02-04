Садальский высказался о банковских счетах Пугачёвой за рубежом

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский высказал свою точку зрения относительно зарубежных финансовых вопросов Аллы Пугачёвой.
Заслуженный артист РСФСР не разделяет мнение своего близкого друга, гитариста Александра Левшина, который утверждал, что основной причиной ухода певицы из России являются финансовые аспекты. По мнению Садальского, перемещение в Израиль связано исключительно с Максимом Галкиным*. Он утверждает, что Пугачева стала "пленницей любви" и не желает разрушать свою семью и отношения с мужем, который заботится о ней.
"Мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла вопреки своим интересам", — цитирует Садальского aif. ru.
Звезда фильмов "Место встречи изменить нельзя" и "О бедном гусаре замолвите слово" также пояснил, почему любая новость, связанная с Аллой Борисовной, вызывает огромный общественный интерес. Садальский утверждает, что россияне не могут примириться с предательством артистки, которую "подняли на высокий пьедестал", а затем "сбросили с пьедестала".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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