Ведущему Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала

Ведущий Александр Гордон почувствовал себя плохо в студии Первого канала, что привело к вызову скорой помощи.
Медики обнаружили у ведущего аритмию, провели необходимые медицинские процедуры, после чего Гордон вернулся к работе.
Недавно ведущий попал в скандал с актером Никитой Коловогривым на съемках своей программы "Закрытый показ", что могло повлиять на его общее состояние.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.