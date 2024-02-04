Ведущему Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала

Инцидент в студии Первого канала: ведущему Александру Гордону стало плохо из-за аритмии

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Ведущий Александр Гордон почувствовал себя плохо в студии Первого канала, что привело к вызову скорой помощи.

Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0

Медики обнаружили у ведущего аритмию, провели необходимые медицинские процедуры, после чего Гордон вернулся к работе.

Недавно ведущий попал в скандал с актером Никитой Коловогривым на съемках своей программы "Закрытый показ", что могло повлиять на его общее состояние.