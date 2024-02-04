Пугачева неожиданно отреагировала на видео 3-летней украинки

Певица Алла Пугачева, находясь за пределами России, отреагировала на видео 3-летней украинской звезды Наденьки, известной своими популярными видеорецептами.
Девочка приготавливала картошку с мясом и салом на природе, что вызвало восторг у множества подписчиков, включая и саму Аллу Пугачеву.
Певица, давно следящая за страницей Наденьки, на этот раз оставила комментарии в виде сердечка и аплодисментов, выражая свое восхищение.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.