Пугачева неожиданно отреагировала на видео 3-летней украинки

Алла Пугачёва реагирует на кулинарные шедевры 3-летней украинской звезды

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева, находясь за пределами России, отреагировала на видео 3-летней украинской звезды Наденьки, известной своими популярными видеорецептами.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Девочка приготавливала картошку с мясом и салом на природе, что вызвало восторг у множества подписчиков, включая и саму Аллу Пугачеву.

Певица, давно следящая за страницей Наденьки, на этот раз оставила комментарии в виде сердечка и аплодисментов, выражая свое восхищение.