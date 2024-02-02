9-летнюю дочь Самойловой раскритиковали за песню на шоу талантов

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9-летнюю дочь Самойловой атаковалии хейтеры после выступления девочки на шоу талантов

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Шоу-бизнес

Дочь Оксаны Самойловой Лея подверглась травле за пение на шоу талантов.

9-летнюю дочь Самойловой атаковалии хейтеры после выступления девочки на шоу талантов
Фото: Инстаграм Оксаны Самойловой

9-летняя девочка спела песню Ёлки "Прованс" на шоу талантов. Самойлова попросила публикуть не судить ребёнка сторого.

"Я надеюсь никто не собирается строго судить Леюшкин вокал и школьное шоу талантов", — написала блогер под видео с дечерью.

Интернет-пользователи не удержались от критики. Хейтеры высказали много неприятных замечаний в адрес девочки. Они посоветовали Лее не заниматься больше вокалом, так как у неё нет для этого способностей.

Более снисходительные подписчики похвалили девочку за артистизм и смелость.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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