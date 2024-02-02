9-летнюю дочь Самойловой раскритиковали за песню на шоу талантов

Дочь Оксаны Самойловой Лея подверглась травле за пение на шоу талантов.
9-летняя девочка спела песню Ёлки "Прованс" на шоу талантов. Самойлова попросила публикуть не судить ребёнка сторого.
"Я надеюсь никто не собирается строго судить Леюшкин вокал и школьное шоу талантов", — написала блогер под видео с дечерью.
Интернет-пользователи не удержались от критики. Хейтеры высказали много неприятных замечаний в адрес девочки. Они посоветовали Лее не заниматься больше вокалом, так как у неё нет для этого способностей.
Более снисходительные подписчики похвалили девочку за артистизм и смелость.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.