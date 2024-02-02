Деми Мур рассказала о состоянии страдающего деменцией Брюса Уиллиса

Деми Мур дала совет семьям, в которых есть люди с деменцией

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Деми Мур, которая часто навещает страдающего деменцией Брюса Уиллиса, объяснила, как следует относиться к членам семьи со старческим слабоумием.

Фото: Инстаграм Деми Мур

Деми Мур сообщила о состоянии Брюса Уиллиса. Она отметила, что с 68-летним актёром всё хорошо, если учесть сложившиеся обстоятельства.

Актриса призналась, что ей пришлось провести большую работу над собой, чтобы смириться с тем, что отец её детей уже никогда не будет прежним.

Она дала совет людям, в семье которых кто-то страдает деменцией.

"Вы должны отпустить тех, кем они были, или тех, кем, по вашему мнению, они должны быть, или даже тех, кем вы хотели бы, чтобы они были", — объяснила звезда Голливуда.

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