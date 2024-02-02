Деми Мур рассказала о состоянии страдающего деменцией Брюса Уиллиса

Актриса Деми Мур, которая часто навещает страдающего деменцией Брюса Уиллиса, объяснила, как следует относиться к членам семьи со старческим слабоумием.
Деми Мур сообщила о состоянии Брюса Уиллиса. Она отметила, что с 68-летним актёром всё хорошо, если учесть сложившиеся обстоятельства.
Актриса призналась, что ей пришлось провести большую работу над собой, чтобы смириться с тем, что отец её детей уже никогда не будет прежним.
Она дала совет людям, в семье которых кто-то страдает деменцией.
"Вы должны отпустить тех, кем они были, или тех, кем, по вашему мнению, они должны быть, или даже тех, кем вы хотели бы, чтобы они были", — объяснила звезда Голливуда.
Ранее певица Селин Дион рассказала, что снимает документальный фильме, рассказывающий о её редком заболевании.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.