Гарик Харламов проболтался о разрыве отношений с Екатериной Ковальчук

Гарик Харламов признался, что расстался с актрисой Екатериной Ковальчук

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов проговорился о расставании со звездой сериала "Гусар" Екатериной Ковальчук.

Фото: ВК-аккаунт Ковальчук

Резидент Comedy Club стал гостем YouTube-шоу "Натальная карта".

Ведущая шоу объяснила комику, что девушка, которая рядом с ним, возможно, им манипулирует.

Юморист объяснил, что она говорит о "пустоте", то есть он не находится сейчас в отношениях.

Тем самым стало понятно, что, если даже у Гарика Харламова были отношения с Екатериной Ковальчук, то сейчас всё уже в прошлом.

Ранее Харламов рассказал о провале сериала"Гусар" в Италии.