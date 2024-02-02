Гарик Харламов проболтался о разрыве отношений с Екатериной Ковальчук

Гарик Харламов проговорился о расставании со звездой сериала "Гусар" Екатериной Ковальчук.
Резидент Comedy Club стал гостем YouTube-шоу "Натальная карта".
Ведущая шоу объяснила комику, что девушка, которая рядом с ним, возможно, им манипулирует.
Юморист объяснил, что она говорит о "пустоте", то есть он не находится сейчас в отношениях.
Тем самым стало понятно, что, если даже у Гарика Харламова были отношения с Екатериной Ковальчук, то сейчас всё уже в прошлом.
Ранее Харламов рассказал о провале сериала"Гусар" в Италии.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.