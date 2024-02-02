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Гарик Харламов проболтался о разрыве отношений с Екатериной Ковальчук

Гарик Харламов признался, что расстался с актрисой Екатериной Ковальчук

0:35
Шоу-бизнес

Гарик Харламов проговорился о расставании со звездой сериала "Гусар" Екатериной Ковальчук. 

Гарик Харламов признался, что расстался с актрисой Екатериной Ковальчук
Фото: ВК-аккаунт Ковальчук

Резидент Comedy Club стал гостем YouTube-шоу "Натальная карта". 

Ведущая шоу объяснила комику, что девушка, которая рядом с ним, возможно, им манипулирует.

Юморист объяснил, что она говорит о "пустоте", то есть он не находится сейчас в отношениях.

Тем самым стало понятно, что, если даже у Гарика Харламова были отношения с Екатериной Ковальчук, то сейчас всё уже в прошлом. 

Ранее Харламов рассказал о провале сериала"Гусар" в Италии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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