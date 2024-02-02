Певица Селин Дион рассказала о своём редком заболевании

Певица Селин Дион снимет фильм, в котором подробно расскажет, как справляется со своей нечасто встречающейся болезнью.
Певица Селин Дион страдает синдромом мышечной скованности. Звезда рассказала, что решила снять документальный фильм о своей болезни под названием "Я есть: Селин Дион". Певица пожаловалась, что "последние пару лет были для неё испытанием".
Из-за своего недуга Селин Дион не может выступать перед публикой. Она призналась, что ей не хватает поклонников. Звезда надеется, что её откровенный рассказ поможет тем, кто также, как и она, страдает редким заболеванием.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.