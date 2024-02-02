Певица Селин Дион рассказала о своём редком заболевании

Певица Селин Дион снимет фильм о своём редком недуге

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Певица Селин Дион снимет фильм, в котором подробно расскажет, как справляется со своей нечасто встречающейся болезнью.

Фото: Телеграм-канал Леры Кудрявцевой

Певица Селин Дион страдает синдромом мышечной скованности. Звезда рассказала, что решила снять документальный фильм о своей болезни под названием "Я есть: Селин Дион". Певица пожаловалась, что "последние пару лет были для неё испытанием".

Из-за своего недуга Селин Дион не может выступать перед публикой. Она призналась, что ей не хватает поклонников. Звезда надеется, что её откровенный рассказ поможет тем, кто также, как и она, страдает редким заболеванием.