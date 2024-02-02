Модель Ирина Шейк рассказала, как её дразнили в школе

Всемирно известная модель Ирина Шейк вспомнила, как одноклассники придумывали ей обидные прозвища из-за нестандартной внешности.
Королева лучших подиумов мира рассказала, что и ей не удавалось избежать буллинга в школе.
Тёмнокожую красотку татарского происхождения с детства дразнили "Чунгой чангой" и называли "фанерой" из-за плоской фигуры и высокого роста.
Ранее Ирина Шейк показала чёрно-белое фото своем красивой мамы Ольги Шайхлисламовой.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.