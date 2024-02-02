Валуев высказался об артистах, которые принимали участие в "голой" вечеринке Ивлеевой

По словам боксёра и депутата Государственной думы Николая Валуева, все, кто участвовал в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой, выбрали не самый подходящий вариант для таких развлечений. Он назвал мероприятие "богемной тусовочкой" и шоу-бизнесом, который оторван от жизни.
"Наказание Ивлеевой за её выходку выглядит как травля", — сказал Валуев в беседе с Телеканалом "360".
Боксёр считает, что мероприятие состоялось в совсем не подходящее время. Многие, кто был участником, приняли её за обычную тусовку. Тех, кто получил осуждение с социальных сетях, не поняли причину критики.
"Мир шоу-бизнеса живёт по своим правилам. И эти правила не пересекаются с тем, что делается в стране", — подчеркнул депутат.
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