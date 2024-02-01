Елена Ваенга показала необычную "кровать" сына: спи и не гунди

Певица Елена Ваенга сфотографировала странную "постель" 11-летнего сына Ивана.

Исполнительница хита "Курю" сфотографировала сына в одежде в пустой ванне. В качестве подушки у мальчика под головой — только полотенце. Фото певица сопроводила странным назиданием.

"А вот я в молодости, сынок, на горных лыжах спала, а под голову ботиночки горнолыжные вместо подушечки, так что спи и не гунди", — написала Ваенга под фото с сыном.