Александр Ревва похвастался женой: "Мой ангел Анжелика"

Александр Ревва разместил в социальных сетях серию снимков прекрасной супруги.
Шоумен Ревва, известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, похвастался красавицей-женой, с которой прожил в браке уже 17 лет.
"Мой ангел Анжелика", — написал артист под фотографиями жены и поставил смайлик в виде красного сердца.
Подписчики оценили красоту супруги Реввы.
"Несомненно роскошная";
"Шикарная девушка";
"Красотка ваша Анжелика, будьте счастливы";
"Повезло вам", — писали фолловеры под снимками жены Реввы.
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