Александр Ревва похвастался женой: "Мой ангел Анжелика"

Александр Ревва опубликовал фото обворожительной жены

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Ревва разместил в социальных сетях серию снимков прекрасной супруги.

Фото: Инстаграм Реввы

Шоумен Ревва, известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, похвастался красавицей-женой, с которой прожил в браке уже 17 лет.

"Мой ангел Анжелика", — написал артист под фотографиями жены и поставил смайлик в виде красного сердца.

Подписчики оценили красоту супруги Реввы.

"Несомненно роскошная"; "Шикарная девушка"; "Красотка ваша Анжелика, будьте счастливы"; "Повезло вам", — писали фолловеры под снимками жены Реввы.

Ранее певица Юлия Ковальчук показала фото с мужем с отдыха.