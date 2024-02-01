Депутат Луговой заявил, что группу "Би-2" всё равно поймают

Депутат Луговой о спасении группы "Би-2": всё равно где-нибудь поймают

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Андрей Луговой прокомментировал сорвавшуюся депортацию группы "Би-2" в Москву.

Фото: Scanpix by IMAGO

Депутат Луговой считает, что музыкантам из группы "Би-2" повезло, иначе их бы ждало в России тюремное заключение.

"Ну повезло ребятам, сбежали они в Израиль, ну пусть радуются. Всё равно где-нибудь их поймают и обязательно в Россию экстрадируют", — заявил представитель Госдумы в беседе с изданием "Подъём".

Луговой отметил, что в Таиланде музыкантам "дали по сопатке".

"Все предатели всё равно появятся здесь", — выразил своё мнение депутат.

Ранее он выразил уверенность с том, что группе "Би-2" придётся выступать перед сокамерниками.