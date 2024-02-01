Депутат Луговой заявил, что группу "Би-2" всё равно поймают

Депутат Госдумы Андрей Луговой прокомментировал сорвавшуюся депортацию группы "Би-2" в Москву.
Депутат Луговой считает, что музыкантам из группы "Би-2" повезло, иначе их бы ждало в России тюремное заключение.
"Ну повезло ребятам, сбежали они в Израиль, ну пусть радуются. Всё равно где-нибудь их поймают и обязательно в Россию экстрадируют", — заявил представитель Госдумы в беседе с изданием "Подъём".
Луговой отметил, что в Таиланде музыкантам "дали по сопатке".
"Все предатели всё равно появятся здесь", — выразил своё мнение депутат.
Ранее он выразил уверенность с том, что группе "Би-2" придётся выступать перед сокамерниками.
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