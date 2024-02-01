В России запустили радио "Гордость" с песнями Shamanа, "Любэ" и Газманова

В России заработало патриотическое радио с песнями Shamanа, "Любэ" и Газманова

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В России начала вещать патриотическая радиостанция с песнями, прославляющими Россию.

Фото: Own work by Ivan2010 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

На радио "Гордость" сегодняшнего дня транслируют песни Shamanа, группы "Любэ", Олега Газманова, Юлию Чичерину, Дениса Майданова. Радиостанция вещает на частоте, на которой раньше можно было слушать аудиокниги. Она работает в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде и Тюмени.

Предполагается, что радиовещание распространится на 79 городов и "новые территории".

Радио названо патриотическим и преследует цели говорить о том, что происходит вокруг СВО.