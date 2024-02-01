В России запустили радио "Гордость" с песнями Shamanа, "Любэ" и Газманова

В России начала вещать патриотическая радиостанция с песнями, прославляющими Россию.
На радио "Гордость" сегодняшнего дня транслируют песни Shamanа, группы "Любэ", Олега Газманова, Юлию Чичерину, Дениса Майданова. Радиостанция вещает на частоте, на которой раньше можно было слушать аудиокниги. Она работает в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде и Тюмени.
Предполагается, что радиовещание распространится на 79 городов и "новые территории".
Радио названо патриотическим и преследует цели говорить о том, что происходит вокруг СВО.
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