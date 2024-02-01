Собчак увидела в фильме "Мастер и Маргарита" намёк на "голую вечеринку"

Собчак заметила "милый фетиш" и "голую вечеринку" в фильме "Мастер и Маргарита"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксению Собчак восхитили эпизодические роли Леонида Блаватника в фильме "Мастер и Маргарита".

Фото: circolofilippomazzei.net

Журналистка назвала два камео продюсера фильма "Мастер и Маргарита", бизнесмена Леонида Блаватника, ослепительными.

"Один раз Блаватник появляется на "голой вечеринке" в "нехорошей квартире", а второй раз — он уже генерал на балу Воланда", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак объяснила, что у Блаватника есть "милый фетиш" — сниматься в эпизодах в фильмах, споносором которых от является.

Ранее продюсеры ответили на обвинения режиссёра "Мастера и Маргариты" в связях с Украиной.