Собчак увидела в фильме "Мастер и Маргарита" намёк на "голую вечеринку"

Ксению Собчак восхитили эпизодические роли Леонида Блаватника в фильме "Мастер и Маргарита".
Журналистка назвала два камео продюсера фильма "Мастер и Маргарита", бизнесмена Леонида Блаватника, ослепительными.
"Один раз Блаватник появляется на "голой вечеринке" в "нехорошей квартире", а второй раз — он уже генерал на балу Воланда", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Собчак объяснила, что у Блаватника есть "милый фетиш" — сниматься в эпизодах в фильмах, споносором которых от является.
Ранее продюсеры ответили на обвинения режиссёра "Мастера и Маргариты" в связях с Украиной.
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