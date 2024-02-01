72-летний Садальский освоил жанр стендапа

Станислав Садальский анонсировал своё выступление в жанре стендап.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что стендап, кооторый стремительно набирает популярность в России, это юмористический монолог о жизни.

"В стендапе ты рассказываешь о себе. О своих внутренних проблемах. О том, с чем сталкиваешься в жизни и как это преодолеваешь", — написал 72-летний артист в своём Telegram-канале.