Не виновен: обнародовано обращение к суду обвинённого в убийстве Болдуина

TMZ: Алек Болдуин не признал вину

Голливудский актёр и продюсер Алек Болдуин не признал вину непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, сообщает в среду портал TMZ.

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Суд над артистом должен начаться 1 февраля, но обвиняемый туда не придёт, послав своего представителя с обращением к суду — с его содержанием ознакомилось издание.

"Я не признаю вину по всем пунктам", — гласит документ, направленный в окружной суд штата Нью-Мехико.

TMZ полагает, что Болдуин хочет, чтобы всё кончилось как можно быстрее и без лишнего внимания публики, поэтому и не явился в суд.

Напомним, во время репетиции на съёмочной площадке вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года выстрелом из пистолета, случайно заряженного боевыми патронами, актёр убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соузу. Звезде уже предъявляли обвинения, затем прокуратура отозвала их, но после экспертизы они были выдвинуты повторно.