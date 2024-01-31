Дима Билан устроил ретро-фотосессию в советском интерьере

Дима Билан поделился снимками, в которых примерил на себя роль жителя советской квартиры со всеми её атрибутами.
Певец опубликовал в запрещённой социальной сети фото. На снимках Билан сидит в кресле перед старым телевизором. Его окружает интерьер и предметы зажиточного советского гражданина. Наряд артиста с очками напоминает образ инженера времён СССР.
"Когда резонируешь с пространством, что-то на настольгическом", — написал Билан под фото.
Подписчики оценили фотоссесию певца.
"Такой интеллигентый. А вместо дипломата советского инженера у вас магнитофон";
"Молодильные яблочки с машиной времени заодно";
"Шурик, это вы?" — писали фолловеры под постом Билана.
В Новый год Билан фотографировался на фоне накрытого явствами новогоднего стола в советском стиле.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.