Дима Билан устроил ретро-фотосессию в советском интерьере

Дима Билан опубликовал ностальгические снимки в интерьере времён СССР

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дима Билан поделился снимками, в которых примерил на себя роль жителя советской квартиры со всеми её атрибутами.

Фото: Инстаграм Билана

Певец опубликовал в запрещённой социальной сети фото. На снимках Билан сидит в кресле перед старым телевизором. Его окружает интерьер и предметы зажиточного советского гражданина. Наряд артиста с очками напоминает образ инженера времён СССР.

"Когда резонируешь с пространством, что-то на настольгическом", — написал Билан под фото.

Подписчики оценили фотоссесию певца.

"Такой интеллигентый. А вместо дипломата советского инженера у вас магнитофон"; "Молодильные яблочки с машиной времени заодно"; "Шурик, это вы?" — писали фолловеры под постом Билана.

В Новый год Билан фотографировался на фоне накрытого явствами новогоднего стола в советском стиле.