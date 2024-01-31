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Дима Билан устроил ретро-фотосессию в советском интерьере

Дима Билан опубликовал ностальгические снимки в интерьере времён СССР

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Шоу-бизнес

Дима Билан поделился снимками, в которых примерил на себя роль жителя советской квартиры со всеми её атрибутами.

Дима Билан опубликовал ностальгические снимки в интерьере времён СССР
Фото: Инстаграм Билана

Певец опубликовал в запрещённой социальной сети фото. На снимках Билан сидит в кресле перед старым телевизором. Его окружает интерьер и предметы зажиточного советского гражданина. Наряд артиста с очками напоминает образ инженера времён СССР.

"Когда резонируешь с пространством, что-то на настольгическом", — написал Билан под фото.

Подписчики оценили фотоссесию певца.

"Такой интеллигентый. А вместо дипломата советского инженера у вас магнитофон";

"Молодильные яблочки с машиной времени заодно";

"Шурик, это вы?" — писали фолловеры под постом Билана.

В Новый год Билан фотографировался на фоне накрытого явствами новогоднего стола в советском стиле.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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