Иноагенты рассказали, как спасли группу "Би-2" от депортации в Россию

Группу "Би-2" от депортации в РФ спасли российские иноагенты за рубежом

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Над вызволением музыкантов "Би-2" из Таиланда работала целая группа российских иноагентов. Все участники группы уже летят в Израиль.

Фото: Interesnoznat.com

Политолог Екатерина Шульман* заявила, что помог избежать депортации в Россию музыкантам группы "Би-2" бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков**. Она рассказала, что над делом группы "Би-2" трудились юристы, журналисты и дипломаты.

Она отметила, что российский МИД "собирает лёгкие плоды", так как не все страны отказлись от привычных торгово-туристических отношений с Россией.

Шульман* уверена, что опасность иноагенам грозит на территориях стран с проророссийскими режимами.

*признана Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом