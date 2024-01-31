Иноагенты рассказали, как спасли группу "Би-2" от депортации в Россию

Над вызволением музыкантов "Би-2" из Таиланда работала целая группа российских иноагентов. Все участники группы уже летят в Израиль.
Политолог Екатерина Шульман* заявила, что помог избежать депортации в Россию музыкантам группы "Би-2" бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков**. Она рассказала, что над делом группы "Би-2" трудились юристы, журналисты и дипломаты.
Она отметила, что российский МИД "собирает лёгкие плоды", так как не все страны отказлись от привычных торгово-туристических отношений с Россией.
Шульман* уверена, что опасность иноагенам грозит на территориях стран с проророссийскими режимами.
*признана Минюстом РФ иностранным агентом
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
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