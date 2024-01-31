Симоньян заявила, что Галкин* "огрёб" за рубежом

Симоньян объяснила, почему у Галкина* возникли проблемы с концертами за рубежом

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян высказалась по поводу того, что концерты Максима Галкина* сорвались в Таиланде и Индонезии.

Фото: Инстаграм Галкина

Журналистка подчеркнула, что Галкин* не может выступать не только в нашей стране, но и в странах, которые дружат с Россией.

"Так вот, Галкин огрёб. И знаете, почему это хорошо? Не потому что конкретный Галкин-Шмалкин-Пугалкин огрёб, а потому что изменился вектор", — высказала своё мнение Симоньян.

Она считает, что Галкин не интересен в западных странах.

Ранее Максим Галкин объяснил, почему ему не разрешили дать концерт в Индонезии.

* признан Минюстом Рф иностранным агентом