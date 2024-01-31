Симоньян заявила, что Галкин* "огрёб" за рубежом

Маргарита Симоньян высказалась по поводу того, что концерты Максима Галкина* сорвались в Таиланде и Индонезии.
Журналистка подчеркнула, что Галкин* не может выступать не только в нашей стране, но и в странах, которые дружат с Россией.
"Так вот, Галкин огрёб. И знаете, почему это хорошо? Не потому что конкретный Галкин-Шмалкин-Пугалкин огрёб, а потому что изменился вектор", — высказала своё мнение Симоньян.
Она считает, что Галкин не интересен в западных странах.
Ранее Максим Галкин объяснил, почему ему не разрешили дать концерт в Индонезии.
* признан Минюстом Рф иностранным агентом
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