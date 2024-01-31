Певец Жуков высказался в поддержку многодетных семей

Певец Сергей Жуков рассказал, что в его окружении многодетность является нормой.
Солист группы "Руки вверх" отметил, что решение обзавестись третьим и четвёртым ребёнком среди его знакомых уважают и поддерживают.
"Не знаю как у вас, а в нашем окружении "поход за третьим" и уже даже четвёртым ребёнком, стал традиционной, почти будничной историей", — написал артист в запрещённой социальной сети.
Артист объяснил, в какой поддержке на его взгляд, нуждаются многодетные семьи.
"В Москве, например, пора не бесплатную парковку многодетным предоставлять, а отдельные места создавать, увеличенные", — поделился своими размышлениями певец.
Жуков с удивлением узнал, что не во всех регионах России многодентные семьи одинаково поддерживают.
"Я даже не знал, что раньше всякие льготы и помощь многодетным были не везде одинаковыми. Оказывается до этого в разных регионах разные семьи считались многодетными, где-то от трёх детей, а где-то от пяти, грубо говоря", — объяснил солист "Руки вверх".
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