Сооснователь Pink Floyd рискует остаться без работы из-за позиции по Украине

С сооснователем Pink Floyd Уотерсом разорвут контракт из-за его заявлений по Украине

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс навлёк на себя гнев компаньонов из-за высказываний по Украине и Израилю.

Фото: ВК-аккаунт Роджера Уотерса

Компания BMG высказала намерение больше не работать с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом. Музыкант позволяет себе высказываться в поддержку Владимира Путина и Палестины.

Новый руководитель компании передумал перезаписывать новую версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon. В высказываниях Уотерса усмотрели признаки антисемитизма.