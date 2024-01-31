Сооснователь Pink Floyd рискует остаться без работы из-за позиции по Украине

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс навлёк на себя гнев компаньонов из-за высказываний по Украине и Израилю.
Компания BMG высказала намерение больше не работать с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом. Музыкант позволяет себе высказываться в поддержку Владимира Путина и Палестины.
Новый руководитель компании передумал перезаписывать новую версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon. В высказываниях Уотерса усмотрели признаки антисемитизма.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м