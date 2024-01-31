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Сооснователь Pink Floyd рискует остаться без работы из-за позиции по Украине

С сооснователем Pink Floyd Уотерсом разорвут контракт из-за его заявлений по Украине

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Шоу-бизнес

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс навлёк на себя гнев компаньонов из-за высказываний по Украине и Израилю.

С сооснователем Pink Floyd Уотерсом разорвут контракт из-за его заявлений по Украине
Фото: ВК-аккаунт Роджера Уотерса

Компания BMG высказала намерение больше не работать с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом. Музыкант позволяет себе высказываться в поддержку Владимира Путина и Палестины.

Новый руководитель компании передумал перезаписывать новую версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon. В высказываниях Уотерса усмотрели признаки антисемитизма.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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