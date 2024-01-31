Андрей Разин предсказал миру новую смертоносную пандемию

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поверил в свои мистические способности после проклятия Лолиты Милявской и других звёзд и предрёк миру новую пандемию.
Андрей Разин предсказал миру смертоносную пандемию.
"Огромное количество людей умрёт! Надо дома смотреть, надо строить дачи. Изучать, как эвакуироваться, чтобы вы оказались в кругу семьи!" — дал продюсер практические советы по спасению.
Ранее Андрей Разин объяснил, что его проклятие в адрес российских артистов сработало.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м