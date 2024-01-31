Андрей Разин предсказал миру новую смертоносную пандемию

Андрей Разин предупредил о новой пандемии: "Огромное количество людей умрёт!"

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поверил в свои мистические способности после проклятия Лолиты Милявской и других звёзд и предрёк миру новую пандемию.

Фото: syfeed.com

Андрей Разин предсказал миру смертоносную пандемию.

"Огромное количество людей умрёт! Надо дома смотреть, надо строить дачи. Изучать, как эвакуироваться, чтобы вы оказались в кругу семьи!" — дал продюсер практические советы по спасению.

Ранее Андрей Разин объяснил, что его проклятие в адрес российских артистов сработало.