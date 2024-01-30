Получившего за съёмки 30 млн Киркорова убрали из шоу "ЧБД"

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Киркорова вырезали из шоу "ЧБД" после гонорара в 30 миллионов рублей

0:50
Шоу-бизнес

Продюсер Артур Азизбекян в подкасте "Закулисные истории" заявил, что после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой Филиппа Киркорова спешно вырезали из шоу "ЧБД".

Киркорова вырезали из шоу "ЧБД" после гонорара в 30 миллионов рублей
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Азизбекян рассказал, что за съёмки в шоу "Что было дальше?" Киркорову заплатили 30 миллионов рублей, однако из-за скандала с "голой вечеринкой" короля российской эстрады не рискнули показывать в шоу.

Продюсер отметил, что вместо Киркорова публике показали шоу с Викторией Боней, рэпером Бастой и комиком Сергеем Орловым.

"Он отснялся, всё. Потом случилась "голая" вечеринка. За два дня до Нового года люди в .... (шоке - прим.ред) вырезали целый блок с Киркоровым. А он такой: 30 миллионов у меня", — рассказал Азизбекян.

Ранее сообщалось, что Киркоров поехал путешествовать в США.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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