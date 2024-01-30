Анна Семенович ответила на призывы рожать детей: "Это моя жизнь"

Певица Анна Семенович поставила на место "доброжелателей", которые советует ей родить как можно быстрее.
Экс-солистка группы "Блестящие", которая сейчас отдыхает на Мальдивах, отреагировала на комментарии подписчиков о "тикающих часиках" и о том, что пора бы уже обзавестись детьми.
Советчиков, которые торопят её родить ребёнка, 43-летняя певица назвала злюками.
"Это моя жизнь и только мне решать с кем, и когда жить, с кем спать, а с кем дружить. И особенно когда мне становиться матерью", — написала Семенович в запрещённой социальной сети.
Артистка отметила, что много замужних женщин несчастливы.
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