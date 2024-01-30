Анна Семенович ответила на призывы рожать детей: "Это моя жизнь"

Анна Семенович осадила советчиков, которые призывают её рожать детей

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович поставила на место "доброжелателей", которые советует ей родить как можно быстрее.

Фото: Инстаграм Семенович

Экс-солистка группы "Блестящие", которая сейчас отдыхает на Мальдивах, отреагировала на комментарии подписчиков о "тикающих часиках" и о том, что пора бы уже обзавестись детьми.

Советчиков, которые торопят её родить ребёнка, 43-летняя певица назвала злюками.

"Это моя жизнь и только мне решать с кем, и когда жить, с кем спать, а с кем дружить. И особенно когда мне становиться матерью", — написала Семенович в запрещённой социальной сети.

Артистка отметила, что много замужних женщин несчастливы.