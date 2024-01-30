Дочь Кристины Асмус уверена, что её мама — оскороносная актриса

Кристина Асмус отправила Гарику Харламову голосовое сообщение с уморительными признанием дочери Насти.
Асмус поделилась в социальных сетях голосовым сообщением, в котором она рассказывает бывшему мужу забавную историю.
Звезда сериала "Интерны" поведала, что они с дочкой смотрели церемонию награждения кинопремии Оскар. Настя же заявила, что у мамы тоже есть Оскар. Эта уверенность девочки в том, что её мама — оскороносная актриса очень польстила и рассмешила Асмус.
Выяснилось, что Настя принимала за настоящий Оскар копию знаменитой статуэтки, которая хоранится в доме у родителей.
"Наша дочь всю жизнь думала, что я обладательница премии Оскар. Настя, спасибо, так в меня ещё никто не верил", — написала Асмус в запрещённой социальной сети.
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