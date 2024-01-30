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Дочь Кристины Асмус уверена, что её мама — оскороносная актриса

Дочь Гарика Харламова удивилась тому, что Оскар Кристины Асмус ненастоящий

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Шоу-бизнес

Кристина Асмус отправила Гарику Харламову голосовое сообщение с уморительными признанием дочери Насти.

Дочь Гарика Харламова удивилась тому, что Оскар Кристины Асмус ненастоящий
Фото: Одноклассники

Асмус поделилась в социальных сетях голосовым сообщением, в котором она рассказывает бывшему мужу забавную историю.

Звезда сериала "Интерны" поведала, что они с дочкой смотрели церемонию награждения кинопремии Оскар. Настя же заявила, что у мамы тоже есть Оскар. Эта уверенность девочки в том, что её мама — оскороносная актриса очень польстила и рассмешила Асмус.

Выяснилось, что Настя принимала за настоящий Оскар копию знаменитой статуэтки, которая хоранится в доме у родителей.

"Наша дочь всю жизнь думала, что я обладательница премии Оскар. Настя, спасибо, так в меня ещё никто не верил", — написала Асмус в запрещённой социальной сети.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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