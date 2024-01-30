Собчак намекнула на интервью с виновницей в смерти кота Твикса

Собчак намекнула на интервью с проводницей, выкинувшей из поезда кота Твикса

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак сфотографировалась с огромным портретом кота Твикса и попросила подписчиков угадать, с кем она взяла интервью.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Журналистка загадала подписчикам загадку.

"Дорогие, угадайте, кто у нас завтра будет в интервью", — написала Ксения в запрещённой социальной сети.

Фолловеры выдвигали разные версии. Кого-то портрет кота натолкнуд на мысли о Юрии Куклачёве, кто-то предположил, что Собчак пригласила на беседу хозяев погибшего кота.

Большинство фолловеров сошлись во мнении, что интервью журналистке дала проводница, которую затравили за то, что она выкинула из поезда кота Твикса.