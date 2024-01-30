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Собчак намекнула на интервью с виновницей в смерти кота Твикса

Собчак намекнула на интервью с проводницей, выкинувшей из поезда кота Твикса

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак сфотографировалась с огромным портретом кота Твикса и попросила подписчиков угадать, с кем она взяла интервью.

Собчак намекнула на интервью с проводницей, выкинувшей из поезда кота Твикса
Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Журналистка загадала подписчикам загадку.

"Дорогие, угадайте, кто у нас завтра будет в интервью", — написала Ксения в запрещённой социальной сети.

Фолловеры выдвигали разные версии. Кого-то портрет кота натолкнуд на мысли о Юрии Куклачёве, кто-то предположил, что Собчак пригласила на беседу хозяев погибшего кота.

Большинство фолловеров сошлись во мнении, что интервью журналистке дала проводница, которую затравили за то, что она выкинула из поезда кота Твикса.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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