Собчак намекнула на интервью с виновницей в смерти кота Твикса

Ксения Собчак сфотографировалась с огромным портретом кота Твикса и попросила подписчиков угадать, с кем она взяла интервью.
Журналистка загадала подписчикам загадку.
"Дорогие, угадайте, кто у нас завтра будет в интервью", — написала Ксения в запрещённой социальной сети.
Фолловеры выдвигали разные версии. Кого-то портрет кота натолкнуд на мысли о Юрии Куклачёве, кто-то предположил, что Собчак пригласила на беседу хозяев погибшего кота.
Большинство фолловеров сошлись во мнении, что интервью журналистке дала проводница, которую затравили за то, что она выкинула из поезда кота Твикса.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м