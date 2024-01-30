Режиссер Михалков заявил, что Пугачёва не вернет свой статус в России

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В ходе беседы с ТАСС, режиссер Никита Михалков отметил, что певица Алла Пугачёва не сможет вернуть прежний статус в России. По мнению Михалкова, отношение к артистке изменилось у людей после ее уезда из страны, и в случае ее возвращения, она не сможет занять тот социальный статус, который у нее был ранее.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. Они без всего этого и обходились", — заявил режиссер.

Режиссер также не исключил возможность сотрудничества с артистами, вернувшимися в Россию, при условии, что они переосмыслят свою ситуацию. Михалков подчеркнул, что для него невозможно работать с человеком, который не проявляет уважение.