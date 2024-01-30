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Депортируют ли группу "Би-2" в Россию? Юрист Людмила Айвар оценила риски

Юрист Айвар допустила, что группу "Би-2" могут депортировать в Россию

1:51
Шоу-бизнес

Солистов группы "Би-2" могут депортировать как в Израиль, так и в Россию. Об этом Pravda.Ru заявила доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Юрист Айвар допустила, что группу "Би-2" могут депортировать в Россию
Фото: Scanpix by IMAGO

"Они же граждане Российской Федерации. Я не очень понимаю, почему их в Израиль. Значит, у них у всех есть израильские паспорта, раз их в Израиль. Местожительство их – Израиль, наверное. Они подтвердили. Поэтому их в Израиль и депортируют. Могут и в Россию депортировать, поскольку у них есть российские паспорта", - сказала она. 

Решение о депортации в Израиль, по её словам, могло быть принято поскольку музыканты рассказали, что "их преследуют и вообще им тут плохо". При этом, решение о том, что солистов нужно депортировать юрист назвала правильным. 

"Они въехали по туристической визе и начали зарабатывать деньги. Так нельзя. Если ты по туристической визе, значит, загорай на солнце и на пляже пей кокосовые соки. А если ты едешь работать, значит, ты должен получить разрешение на работе, задекларировать те деньги, которые ты заработал, заплатить налоги в том государстве, в котором ты заработал эти деньги. Знаете, как у нас говорят? Заплати налог и спи спокойно", - заключила собеседница Pravda.Ru. 

Решение о депортации российской рок-группы из Таиланда в Израиль было принято накануне. При этом отмечалось, что один из участников группы, у которого есть паспорт Австралии, планировал отправиться туда, а другой артист с американским гражданством собирается в США. Позднее участники группы рассказали, что решение о депортации в Израиль отменено

Четырех из семи участников рок-группы «Би-2», задержанных в Таиланде 24 января за проведение концертов без разрешения

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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