Ольга Бузова показала фото без косметики: естественная красота

Ольга Бузова поделилась фото с отдыха без макияжа

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала снимок с курорта и собрала кучу критики и немного комлиментов.

Фото: Инстаграм Бузовой

Бузова, как и многие российские звёзды, отправилась отдыхать в жаркие страны после наыщенных новогодних праздников.

Она объяснила, что в феврале у неё не будет ни единого выходного из-за съёмок нового шоу.

"Скажите, а это нормально устать уже в начале года?" — поинтересовалась Ольга у подписчиков.

Звезда опубликовала снимок у моря.

Хейтеры стали писать о том, что фигура у Бузовой уже не та, и она якобы набрала в весе. Поклонники же, напротив, стали хвалить звезду.

"Без макияжа красиво выглядишь"; "Оля здесь очень естественная, хорошее фото"; "Какая вы естественная. Приятно смотреть", — писали фолловеры под снимком звезды.

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