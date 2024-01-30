Ольга Бузова показала фото без косметики: естественная красота

Ольга Бузова опубликовала снимок с курорта и собрала кучу критики и немного комлиментов.
Бузова, как и многие российские звёзды, отправилась отдыхать в жаркие страны после наыщенных новогодних праздников.
Она объяснила, что в феврале у неё не будет ни единого выходного из-за съёмок нового шоу.
"Скажите, а это нормально устать уже в начале года?" — поинтересовалась Ольга у подписчиков.
Звезда опубликовала снимок у моря.
Хейтеры стали писать о том, что фигура у Бузовой уже не та, и она якобы набрала в весе. Поклонники же, напротив, стали хвалить звезду.
"Без макияжа красиво выглядишь";
"Оля здесь очень естественная, хорошее фото";
"Какая вы естественная. Приятно смотреть", — писали фолловеры под снимком звезды.
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