Лолита Милявская предложила свои услуги по ремонту: "Кому потолок покрасить?"

Оставшаяся без работы Лолита Милявская даёт подписчикам советы по ремонту.
Лолита Милявская открыла новую рубрику в запрещённой социальной сети. Она решила поделиться с подписчиками лайфхаком по избавлению потолка от жёлтых пятен от протечек.
Певица примерила на себя роль штукатура-маляра и решила закрасить пятна на потолке с помощью трафарета и зелёной краски.
Свою рубрику певица назвала "Нех делать".
"Боремся с собой и работаем над собой. Кому потолок покрасить?" — написала Лолита под видео.
Ранее Лолита показала, как проводит время с дочерью Евой.
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