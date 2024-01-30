Лолита Милявская предложила свои услуги по ремонту: "Кому потолок покрасить?"

Лолита Милявская решила переквалифицироваться в штукатура-маляра

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оставшаяся без работы Лолита Милявская даёт подписчикам советы по ремонту.

Фото: Инстаграм Милявской

Лолита Милявская открыла новую рубрику в запрещённой социальной сети. Она решила поделиться с подписчиками лайфхаком по избавлению потолка от жёлтых пятен от протечек.

Певица примерила на себя роль штукатура-маляра и решила закрасить пятна на потолке с помощью трафарета и зелёной краски.

Свою рубрику певица назвала "Нех делать".

"Боремся с собой и работаем над собой. Кому потолок покрасить?" — написала Лолита под видео.

Ранее Лолита показала, как проводит время с дочерью Евой.