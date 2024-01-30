Драматург Александр Гельман попал под машину в Москве

Сын литератора Александра Гельмана Павел Гельман рассказал о состоянии сбитого машиной отца.
Драматург и сценарист Гельман попал под автомобиль в центре Москвы. Его сын, писатель Павел Гельман отметил, что сейчас жизни его отца ничего не угрожает.
Гельман пересекал Тверской бульвар рядом с театром Пушкина в неположенном месте. На дороге его сбила чёрная BMW. На скорой помощи драматурга отвезли в больницу с переломами обоих ног.
"Всё в порядке, слава богу. Просто у него загипсованы ноги, он дома. Чувствует себя в остальном хорошо", — цитирует слова писателя издание "Подъём".
Ранее сообщалось, что поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Дорожная авария закончилась летальным исходом.
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