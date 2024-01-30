Ксения Бородина опубликовала фото с горнолыжного курорта

Экс-ведущая "Дома-2" Ксения Бородина поделилась туристическим контентом.

В то время как коллеги Бородиной по шоу-бизнесу отправляются отдыхать в жаркие страны, звезда "Дома-2" выбрала релакс в окружении снега и горных вершин.

"Какой хороший день обожаю солнце и не важно где ты на море или в горах, главное, чтобы была великолепная погода как сегодня. Ну а кто не падал, тот не лыжник", — написала Ксения в запрещённой социальной сети.