Семенович рассказала, для чего ей нужен отдых на Мальдивах

Семенович объяснила, почему нуждается в отдыхе на Мальдивах

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович перечислила плюсы отдыха на Мальдивах.

Фото: Инстаграм Семенович

Экс-солистка группы "Блестящие" активно делится с подписчиками фото с курорта.

Она рассказала, чем для неё так важен отдых на Мальдивах. Певица отметила, что для людей её профессии отдых на Мальдивских островах даёт восстановление и наполнение.

"Тут не надо каждый день красить лицо, носить высокие каблуки и делать укладки. Тут я натуральная и максимально настоящая, вся в веснушках от солнца, босая и растрёпанная", — написала звезда в запрещённой социальной сети.

Ранее телеведущая Эвелина Блёданс поделилась фото с отдыха в купальнике.