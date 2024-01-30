Семенович рассказала, для чего ей нужен отдых на Мальдивах

Певица Анна Семенович перечислила плюсы отдыха на Мальдивах.
Экс-солистка группы "Блестящие" активно делится с подписчиками фото с курорта.
Она рассказала, чем для неё так важен отдых на Мальдивах. Певица отметила, что для людей её профессии отдых на Мальдивских островах даёт восстановление и наполнение.
"Тут не надо каждый день красить лицо, носить высокие каблуки и делать укладки. Тут я натуральная и максимально настоящая, вся в веснушках от солнца, босая и растрёпанная", — написала звезда в запрещённой социальной сети.
Ранее телеведущая Эвелина Блёданс поделилась фото с отдыха в купальнике.
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.