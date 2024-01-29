Разин обвинил Леру Кудрявцеву в том, что она бросила сына

Андрей Разин заявил, что Лера Кудрявцева бросила своего ребёнка

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин считает, что Лера Кудрявцева не имела права оскорблять "мать-кукушку", так как сама не воспитывала своего сына до 16 лет.

Фото: Инстаграм Кудрявцевой

Разин обвинил Кудрявцеву в том, что она бросила своего ребёнка от музыканта Сергея Ленюка.

"Лера, как тебе не стыдно? Ты же бросила Жана", — заявил продюсер.

Он отметил, что сына Кудрявцевой воспитывала бабушка со стороны бывшего мужа.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева плеснула в лицо водой женщине, которая бросила своих детей.