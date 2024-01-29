Антон Зацепин, выпускник "Фабрики Звёзд", вместе с астрологом-супругой, Еленой, поделились своим мнением о проведенной "голой" вечеринке, отмечая, что в такие дни стоит вести себя достойно.
Пара подчеркнула, что, несмотря на возможное приглашение, они бы, возможно, не пошли бы, так как Елена предварительно проводит астрологический анализ перед участием в мероприятиях.
Согласно словам Елены, в этот день никакой звезде не следовало тусоваться, и все, кто это сделал, подверглись "аморальному наказанию", что может вызвать недопонимание и затруднения во взаимоотношениях.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.