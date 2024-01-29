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Астролог раскрыла, почему звезды влипли с "голой" вечеринкой

Астролог Зацепина рассказали оценку проведенной "голой" вечеринке и эффектах аморального наказания

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Шоу-бизнес

Антон Зацепин, выпускник "Фабрики Звёзд", вместе с астрологом-супругой, Еленой, поделились своим мнением о проведенной "голой" вечеринке, отмечая, что в такие дни стоит вести себя достойно.

Астролог Зацепина рассказали оценку проведенной "голой" вечеринке и эффектах аморального наказания
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Пара подчеркнула, что, несмотря на возможное приглашение, они бы, возможно, не пошли бы, так как Елена предварительно проводит астрологический анализ перед участием в мероприятиях.

Согласно словам Елены, в этот день никакой звезде не следовало тусоваться, и все, кто это сделал, подверглись "аморальному наказанию", что может вызвать недопонимание и затруднения во взаимоотношениях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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